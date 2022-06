Lei è la figlia di un super Vip italiano e di una famosissima modella | L’avete riconosciuta? (Di lunedì 20 giugno 2022) La bella ragazza bionda in foto è la figlia di un personaggio famosissimo, sempre al centro del gossip e considerato un autentico Paperon de’ Paperoni. Proviamo a scoprire di chi si tratta in entrambi i casi. Lei è la figlia di un importante Vip italiano e di una rinomata modella tedesca. Va subito detto, però,che non è stata riconosciuta dal padre, mentre invece è stata adottata dal cantante inglese Seal, ex compagno della madre, con la quale ha avuto 3 figli. Oggi la ragazza è nota con il nome di Helene Boshoven Klum, ed ha 28 anni. Col padre biologico, sembra che Helene abbia comunque mantenuto un rapporto molto stretto, d’altronde alcuni tratti del viso della ragazza, confermerebbero una certa somiglianza tra i due. Quindi, mentre la madre è l’ex top model Heidi Klum, il padre che le viene ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 20 giugno 2022) La bella ragazza bionda in foto è ladi un personaggio famosissimo, sempre al centro del gossip e considerato un autentico Paperon de’ Paperoni. Proviamo a scoprire di chi si tratta in entrambi i casi. Lei è ladi un importante Vipe di una rinomatatedesca. Va subito detto, però,che non è statadal padre, mentre invece è stata adottata dal cantante inglese Seal, ex compagno della madre, con la quale ha avuto 3 figli. Oggi la ragazza è nota con il nome di Helene Boshoven Klum, ed ha 28 anni. Col padre biologico, sembra che Helene abbia comunque mantenuto un rapporto molto stretto, d’altronde alcuni tratti del viso della ragazza, confermerebbero una certa somiglianza tra i due. Quindi, mentre la madre è l’ex top model Heidi Klum, il padre che le viene ...

