LEGO Star Wars: Summer Vacation, il nuovo teaser dello speciale in arrivo su Disney+

Disney+ ha condiviso online un nuovo teaser dello speciale LEGO Star Wars: Summer Vacation, in arrivo ad agosto in streaming. Il 5 agosto debutterà su Disney+ lo speciale LEGO Star Wars Summer Vacation e, in attesa del trailer, il nuovo teaser regala delle divertenti anticipazioni. Nel video pubblicato su Instagram Kylo Ren, Lando Calrissian, Palpatine e Darth Vader vanno in vacanza e in spiaggia. Tra i personaggi che appariranno in LEGO Star Wars: Summer Vacation ci ...

