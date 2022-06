Le star vanno in vacanza: i look di mamme e figlie in coordinato sono adorabili (Di lunedì 20 giugno 2022) È tempo di sfoggiare costumi da bagno e bikini per le vip nostrane, che non perdono occasione di condividere con i propri follower i loro look più belli. Se poi si tratta degli outfit in coordinato con le figlie, la tenerezza è servita. Su Instagram sono tantissime le star che hanno voluto pubblicare nelle ultime settimane i loro scatti con le loro bambine, mostrando i loro look matchy matchy. Caterina Balivo, costume intero rosso per lei e Cora Visualizza questo post su Instagram Dolcissimo il look in pendant di Caterina Balivo e la figlia Cora, la sua secondogenita: mamma e figlia solo qualche giorno fa si sono concesse una bella giornata di relax e per l’occasione hanno indossato entrambe un costume intero ... Leggi su dilei (Di lunedì 20 giugno 2022) È tempo di sfoggiare costumi da bagno e bikini per le vip nostrane, che non perdono occasione di condividere con i propri follower i loropiù belli. Se poi si tratta degli outfit incon le, la tenerezza è servita. Su Instagramtantissime leche hanno voluto pubblicare nelle ultime settimane i loro scatti con le loro bambine, mostrando i loromatchy matchy. Caterina Balivo, costume intero rosso per lei e Cora Visualizza questo post su Instagram Dolcissimo ilin pendant di Caterina Balivo e la figlia Cora, la sua secondogenita: mamma e figlia solo qualche giorno fa siconcesse una bella giornata di relax e per l’occasione hanno indossato entrambe un costume intero ...

