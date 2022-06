Le mani cinesi sui social. Nuova legge bavaglio in arrivo (Di lunedì 20 giugno 2022) Il governo cinese stringe ancora la libertà di espressione sui social network. Dopo gli ultimi episodi di proteste in rete contro i lockdown e la politica zero Covid, l’amministrazione di Pechino ha preparato una Nuova bozza di legge per controllare le piattaforme in rete e verificare la natura dei contenuti prima della pubblicazione. Il quotidiano South China Morning Post ha riferito che la Nuova normativa esige agli amministratori dei social network di usare un gruppo di moderatori di contenuti, consono con la scala del servizio, per migliorare la qualità professionale del personale responsabile di controllare i contenuti. La direttiva sarebbe partita dall’Amministrazione del Cyberspazio della Cina (Cac). Nel documento, pronto per l’approvazione del governo, ci sarebbero anche le multe e le ... Leggi su formiche (Di lunedì 20 giugno 2022) Il governo cinese stringe ancora la libertà di espressione suinetwork. Dopo gli ultimi episodi di proteste in rete contro i lockdown e la politica zero Covid, l’amministrazione di Pechino ha preparato unabozza diper controllare le piattaforme in rete e verificare la natura dei contenuti prima della pubblicazione. Il quotidiano South China Morning Post ha riferito che lanormativa esige agli amministratori deinetwork di usare un gruppo di moderatori di contenuti, consono con la scala del servizio, per migliorare la qualità professionale del personale responsabile di controllare i contenuti. La direttiva sarebbe partita dall’Amministrazione del Cyberspazio della Cina (Cac). Nel documento, pronto per l’approvazione del governo, ci sarebbero anche le multe e le ...

Pubblicità

ItaliaViva : 'Il Presidente #Draghi assieme a #Macron e Scholz in viaggio per #Kiev danno una immagine iconica fantastica di com… - infoitsport : Le mani del City Group sul Palermo: oltre allo sceicco Mansour, hanno quote i cinesi e gli americani - Maximinelli : @OmoDellaPioggia @Michele_Arnese Peccato che il debito Usa sia in gran parte in mani cinesi, solo per dirne una, a… - cristinapitzal1 : @vladiluxuria Forse si riferisce al Body Mass Index, utilizzato per la diagnosi di obesità, rapporto tra massa magr… - rumba15342942 : RT @ItaliaViva: 'Il Presidente #Draghi assieme a #Macron e Scholz in viaggio per #Kiev danno una immagine iconica fantastica di come l' #Eu… -