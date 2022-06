Le Borse tentano l’allungo | Piazza Affari trainata dalle banche

(Di lunedì 20 giugno 2022) Giorno di dividendo per sette big con un impatto dello 0,29% sul Ftse Mib. Euro sopra 1,05 dollari. Spread stabile a 201 punti, in lieve calo il petrolio. In rialzo il gas naturale. Wall Street chiusa per festività. Lagarde: «Chi ha dubbi sulla nostra determinazione contro la frammentazione fa un errore»

Il Sole 24 ORE

Wall Street chiusa per festività (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le borse europee tentano di allungare il passo dopo un avvio prudente trainate dagli acquisti su auto, banche ed energia. Venerdì i timori di recessione e le prospettive di nuove strette da parte delle banche centrali hanno pesato sui mercati. Apertura in rialzo, ma frazionale, per i principali indici delle borse americane che tentano di recuperare - ma ora lo stanno facendo solo in minima parte - quanto perso ieri in una seduta difficile, particolarmente per i tecnologici.