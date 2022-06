LDA si è fidanzato? Ecco con chi l' hanno beccato dopo il concerto di Gigi D' Alessio

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 20 giugno 2022) Non c'è fine alle indiscrezioni che coinvolgono la famiglia D'. Questa volta però non è il capofamiglia ad esserne il protagonista ma suo figlio Luca. Sembra chela partecipazione aldi suo padre, LDA abbia rivisto una sua compagna. Tra i due potrebbe esserci del tenero. Iluno come te: 30 anni insieme è stato l'evento dell'anno.D'ha coinvolto in questo grandioso festeggiamento tutte le persone che ama. Colleghi cantanti o colleghi della televisione, tuttiaccettato l'invito del cantautore partenopeo ed il pubblico di Piazza del Plebiscito ha avuto per tutti un' accoglienza molto calorosa. Luca D'al fianco di suo padre in Piazza del Plebiscito: l'emozione palpabile I ...