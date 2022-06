Pubblicità

LALAZIOMIA : Lazio, è arrivato Marcos Antonio: iniziata l’avventura biancoceleste - Noibiancocelest : Lazio, Marcos Antonio è arrivato a Roma - sportli26181512 : Lazio, è arrivato Marcos Antonio: iniziata l’avventura biancoceleste: Il volo proveniente dal Brasile è atterrato s… - Solo_La_Lazio : ?? Primo colpo estivo della #lazio ?? Ecco #MarcosAntonio ?? @TommasoFef - serieApallone : Lazio, il primo colpo è davvero arrivato: giocatore in città: Dopo tante speculazioni, il primo colpo ...... leggi… -

ROMA - Marcos Antonio è il primo colpo della. Il brasiliano èstamattina a Fiumicino dopo i mesi passati in Brasile senza giocare. Una rappresenzanta del club ad attenderlo: prime foto con la sciarpa biancoceleste al collo e tanti ...C'è Claudio Durigon, il potente ras che ha costruito la rete del consenso della Lega nele che come Siri si è dovuto dimettere da sottosegretario del governo Draghi per le figuracce e le sue ...LAZIO – È arrivato a Roma alle prime luci dell’alba il centrocampista brasiliano Marcos Antonio. Ieri sera il calciatore aveva postato una storia su Instagram che lo ritraeva su un volo Alitalia prean ...ROMA - Marcos Antonio è il primo colpo della Lazio. Il brasiliano è arrivato stamattina a Fiumicino dopo i mesi passati in Brasile senza giocare. Una rappresenzanta del club ad attenderlo: prime foto ...