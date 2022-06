L' autogol dei referendum che lasciano il Paese in panne

(Di lunedì 20 giugno 2022) Se le decisioni politiche errate sono una delle principali motivazioni per cui oggi ci troviamo in una situazione di crisi energetica, anche il giudizio dei cittadini italiani, quando sono stati interpellati su questi temi, non ha aiutato

... la presidente degli eurodeputati stellati Tiziana Beghin e i responsabilicomitati tematici. ...con la decisione di cacciare in tutta fretta l'ex capo politico sarebbe apparso come unanche ...Un, speriamo frutto solo dell'emotività del momento, perché la cultura era e resta uno ... Bielorussia e "territori temporaneamente occupati", oltre chevolumi in russo provenienti anche da ... L'autogol del M5S: così il Cremlino sfrutta la spaccatura interna dei grillini Si chiude con una sorpresa la corsa a un posto nella massima divisione spagnola: i catalani ribaltano i pronostici, passando in trasferta per 3-1 e conquistando la risalita in campionato ...La risposta sbagliata di Kiev di fronte alla russificazione forzata che gli invasori stanno compiendo nei territori occupati, a cominciare dai programmi scolastici.