L'armata delle Ong straniere: enormi navi traghetto per trasportare in Italia decine di migliaia di immigrati (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu – Nel 2017, prima dell'accordo Italia-Libia e prima del Codice di condotta delle Ong voluto dall'allora ministro dell'Interno Mauro Minniti, erano otto le organizzazioni non governative che traghettavano i clandestini verso i porti Italiani. I sedicenti umanitari avevano a disposizione un totale di dieci navi, quattro di medie dimensioni (ex rimorchiatori) e sei di piccole dimensioni (piccoli pescherecci e vele). Grazie al piano di Minniti, alcune Ong hanno bloccato le missioni davanti alla Libia. La due navi della maltese Moas, fondata dall'ex Blackwater Chris Catrambone, si è trasferita in Asia per traghettare i Rohingya della Birmania in Bangladesh. Save the Children e Medici senza frontiere hanno interrotto le missioni dopo essere finiti nelle carte delle indagini ...

