L’America latina svolta a sinistra. Il peso della vittoria di Petro in Colombia (Di lunedì 20 giugno 2022) I Colombiani hanno scelto, Gustavo Petro sarà il primo presidente di sinistra nella storia del Paese. È stato eletto ieri, con il più alto numero di voti mai ottenuti, superando il suo avversario Rodolfo Hernandez. Secondo i dati ufficiali, Petro ha ottenuto il 50,49% dei voti, contro il 47,25% di Hernandez. L’ex guerrigliero, e sindaco di Bogotà, ha festeggiato la vittoria scrivendo su Twitter: “Oggi è un giorno di festa per il popolo. Che celebri la prima vittoria popolare. Possa tanta sofferenza essere sanata dalla gioia che oggi inonda il cuore del Paese. Questa vittoria è per Dio e per il popolo e la sua storia. Oggi è il giorno delle strade e delle piazze”. Questo è il terzo tentativo (riuscito) di Petro di conquistare la presidenza. La proposta ... Leggi su formiche (Di lunedì 20 giugno 2022) Ini hanno scelto, Gustavosarà il primo presidente dinella storia del Paese. È stato eletto ieri, con il più alto numero di voti mai ottenuti, superando il suo avversario Rodolfo Hernandez. Secondo i dati ufficiali,ha ottenuto il 50,49% dei voti, contro il 47,25% di Hernandez. L’ex guerrigliero, e sindaco di Bogotà, ha festeggiato lascrivendo su Twitter: “Oggi è un giorno di festa per il popolo. Che celebri la primapopolare. Possa tanta sofferenza essere sanata dalla gioia che oggi inonda il cuore del Paese. Questaè per Dio e per il popolo e la sua storia. Oggi è il giorno delle strade e delle piazze”. Questo è il terzo tentativo (riuscito) didi conquistare la presidenza. La proposta ...

Pubblicità

EnricoLetta : Una svolta storica per la #Colombia e per tutta l’America Latina. La vittoria di #GustavoPetro apre davvero il cuor… - LiaQuartapelle : Un trionfo storico e commovente quello di #GustavoPetro in #Colombia. Una speranza per tutta l’America Latina. Oggi… - ItalyMFA : #Farnesina e @iila_org assieme promuovono la conferenza delle agenzie spaziali dei Paesi dell’America Latina e Cara… - CulturaCubaRoma : RT @MirtaGranda: Con immensa soddisfazione ho partecipato alla riunione degli Ambasciatori dell'America Latina e dei Caraibi a Roma, #Itali… - nemiroski : RT @EnricoLetta: Una svolta storica per la #Colombia e per tutta l’America Latina. La vittoria di #GustavoPetro apre davvero il cuore alla… -