Ladri da Ignazio Moser | furto devastante | le immagini di cosa hanno rubato | lui commenta | ”Vi lascio qualcosina”

(Di lunedì 20 giugno 2022) Il weekend ha accolto molti vacanzieri in maniera particolarmente dolorosa, nel mondo dei vip: sono diversi coloro chesubito furti o danni e che locomunicato, molto frastornati, sui social. Tra questi c’è anche, che ha subito unparticolare alla macchina ed ha pubblicato le foto su Instagram., ildel volante dell’autoe Cecilia Rodriguez avevano già subito unin precedenza. Questo weekend invece ad avere la peggio è stata la sua macchina, alla quale è stato portato via il corpo centrale del volante. Con un tono tra il serio ed il faceto ha infatti raccontato: “Allora i miei cari amicisono ripassati a ...

Pubblicità

Silviatrevisis : RT @VicolodelleNews: Ignazio Moser e Claudia Dionigi raccontano la loro esperienza con i ladri - VicolodelleNews : Ignazio Moser e Claudia Dionigi raccontano la loro esperienza con i ladri - GossipNews_it : Ignazio e Cecilia ancora vittime dei ladri, lo sfogo di Moser: ''Ma dove caz*o viviamo?'' - zazoomblog : Ignazio Moser perseguitato dai ladri il suo sfogo e l’ironico accordo - #Ignazio #Moser #perseguitato #ladri - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Ignazio Moser, i ladri gli portano via metà del volante dell’auto: “Poi sono arrivato e sono scappati” -

... a cominciare daMoser , che ha subito danni nella sua auto, nonostante il colpo non sia andato a buon fine e che sui social ha detto: ' Sono passati a trovarmi i miei amici' . Per il ...Lo sfogo diMoser contro i. Dopo i furti in casa e lo scooter è la volta ...Ogni giorno ai telegiornali e sul web veniamo a conoscenza di episodi di violenza, di furti, di aggressioni sempre più frequenti nelle grandi città. A questo triste destino non si sottrae nemmeno la c ...Ignazio Moser rompe il silenzio, l'ex gieffino si lascia andare ad un lungo sfogo social che non passa davvero inosservato.