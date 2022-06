(Di lunedì 20 giugno 2022)– Il Comune di, in qualità di capofila del Distretto 2 Roma 4, rende noto che è stato pubblicato un avviso per il riconoscimento del ruolo del “. Possono iscriversi aldei, tutte le persone che rientrano nei requisiti riportati sull’avviso, occupandosi a pieno titolo dell’assistenza di una persona con disabilità grave o non-autosufficienza, attraverso la compilazione della scheda. Lava presentata al Comune diconsegnandola a mano al protocollo o attraverso pec a : comunedi@certificazioneposta.it scrivendo nell’oggetto “Iscrizione...

Pubblicità

Il Faro online

... e dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 8 luglio 2022 ed inviata al Comune di, solo ed esclusivamente on - line, tramite PEC, al seguente indirizzo: ...: asilo nido, aperte le- L'Amministrazione comunale rende noto che fino a venerdì 8 luglio 2022 è possibile presentare la domanda di iscrizione all'asilo nido comunale di via ... Ladispoli, iscrizioni nel registro di caregiver familiare: come fare domanda LADISPOLI - L’amministrazione comunale rende noto che sabato 18 giugno 2022 dalle 10:00 alle 16:00 in piazzale Onofri (piazza del mercato) è allesti ...Ladispoli – L’amministrazione comunale rende noto che sabato 18 giugno 2022 dalle 10:00 alle 16:00 in piazzale Onofri (piazza del mercato) è allestito un info point dove gli utenti di case singole e d ...