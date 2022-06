L’addio di McKennie apre le porte a una leggenda della provincia | “È la mia occasione”

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 20 giugno 2022) Westonnon è certo di essere ancora del progettoJuve che verrà, per questo motivo si stanno cercando novità nel ruolo. Se c’è un reparto che è stato sicuramente uno dei più problematici nella Juventus di queste ultime due stagioni quello è sicuramente il centrocampo, con Westonche ha alternato il rendimento nel corso di questi campionati ma che nel complesso può essere considerato come uno dei più positivi, o quantomeno tra i meno peggio, ma non è detto che ciò possa salvarlo dalla possibile cessione, con i bianconeri che stanno cercando così delle possibili alternative di primo livello. WestonJuventus (Lsse)Il calciomercato sta entrando sempre di più nel vivo, con le società che stanno cercando di rinforzarsi quanto prima per poter dare agli allenatori le rose ...