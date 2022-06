(Di lunedì 20 giugno 2022) "Il 18 giugno verrà celebrato l’appello del generale de Gaulle a continuare i combattimenti contro la Germania hitleriana” scrive sul Figaro (12/6) lo storico francese Jean-Louis Panné, coautore del “Livre noir du communisme. Crimes, terreur, répression” (Robert Laffont, 1997), successo commerciale con più di un milione di copie vendute nel mondo e più di venti traduzioni. “Lo stesso giorno, Molotov, in nome di, manifestò all’ambasciatore tedesco a Mosca “le più sentite congratulazioni da parte del governo sovietico per gli splendidi successi delle forze armate tedesche” (“Nazi-soviet relations 1939-1941”, archivi tedeschi pubblicati dal Dipartimento di stato americano nel 1948). Data ampiamente conosciuta, il 18 giugno ha relegato nella penombra quella del 14 giugno, giorno in cui Parigi è stata invasa dalla Wehrmacht. La Francia aveva appena subito ...

Il Foglio

"Una voce poetica importante e complessa pone la densità della parola a barriera dellae ... C'è un'immagine, le generazioni di un paese che si fanno staffette e tedofori insieme, che si ...Una, fatta di aneddoti e "dietro le quinte", mentre per il pubblico e per la città è una mostra di grande valore artistico. Ancora oggi pensiamo che una sola mostra non sia sufficiente ... La vivida memoria dei paesi baltici. Quando furono invasi da Stalin #LettoriSelvaggi è una rubrica sui libri per i più piccoli curata da Elena Giacomin, libreria La casa sull’Albero ...