La Russia avverte la Lituania | Blocco su Kalinigrad illegale | reagiremo - Vilnius | Applicate le sanzioni

(Di lunedì 20 giugno 2022) Botta e risposta sul divieto di transito di prodotti siderurgici dal territorio russo all'exclave. L'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri Borrell: 'Nessuna azione unilaterale, seguite le linee ...

Botta e risposta sul divieto di transito di prodotti siderurgici dal territorio russo all'exclave. L'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri Borrell: 'Nessuna azione unilaterale, seguite le linee ...... con lache è diventato primo fornitore del Celeste Impero al posto dell'Arabia Saudita. Lagarde conferma orientamento Bce Il caro energia frena la crescita,Lagarde, in audizione alla ...Il transito limitato all'exclave russa è dovuto "alle sanzioni europee che hanno cominciato a essere operative dal 17 giugno e che stiamo applicando seguendo le linee guida della Commissione europea", ...I partner della comunità della Ue, dopo l'inizio della guerra di Putin, sono raggruppati per posizioni politiche piuttosto che geografiche ...