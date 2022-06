La regina Elisabetta rinuncia al Royal Ascot: è la prima volta dall’incoronazione che si perde l’evento (Di lunedì 20 giugno 2022) Per il popolo inglese, non vedere la regina Elisabetta al Royal Ascot, la gara ippica che è diventata nel tempo un vero e proprio evento mondano per gli aristocratici inglesi, è stata una grande delusione. Ma anche un campanello d’allarme sulle condizioni di salute della Sovrana. Infatti la Elisabetta II, che ha da poco festeggiato il Giubileo di Platino, ossia 70 anni di regno, ha dovuto rinunciare per la prima volta dalla sua incoronazione a seguire le sue amate corse di cavalli a causa di problemi di mobilità. Per questo è stata costretta a delegare la sua famiglia, che l’ha sostituita egregiamente, sfoggiando look particolari sempre in linea con il rigidissimo dress code richiesto all’evento. Nonostante ciò, per la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Per il popolo inglese, non vedere laal, la gara ippica che è diventata nel tempo un vero e proprio evento mondano per gli aristocratici inglesi, è stata una grande delusione. Ma anche un campanello d’allarme sulle condizioni di salute della Sovrana. Infatti laII, che ha da poco festeggiato il Giubileo di Platino, ossia 70 anni di regno, ha dovutore per ladalla sua incoronazione a seguire le sue amate corse di cavalli a causa di problemi di mobilità. Per questo è stata costretta a delegare la sua famiglia, che l’ha sostituita egregiamente, sfoggiando look particolari sempre in linea con il rigidissimo dress code richiesto al. Nonostante ciò, per la ...

