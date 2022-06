La regina Elisabetta, che «saltava di gioia» al royal wedding di William e Kate (Di lunedì 20 giugno 2022) Nel libro The Queen, il biografo Andrew Morton rivela la felicità di Sua Maestà il giorno delle nozze dei Cambridge: «Aveva la sensazione che il futuro della royal family fosse ormai al sicuro. E ha sentito l’affetto e l’ammirazione dei sudditi per la monarchia» Leggi su vanityfair (Di lunedì 20 giugno 2022) Nel libro The Queen, il biografo Andrew Morton rivela la felicità di Sua Maestà il giorno delle nozze dei Cambridge: «Aveva la sensazione che il futuro dellafamily fosse ormai al sicuro. E ha sentito l’affetto e l’ammirazione dei sudditi per la monarchia»

