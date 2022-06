La rabbia dei genitori di Fiumicino: “Asili chiusi? Domani protesta sotto il nido il Pagliaccetto” (Di lunedì 20 giugno 2022) Fiumicino – “E noi i nostri figli dove li mandiamo?” Questo l’appello disperato dei genitori del Comune di Fiumicino che si ritrovano a fare i conti con il caos che sta investendo l’apertura degli Asili nido in estate: ogni anno le famiglie che iscrivono i propri figli ai nidi sanno che le strutture restano aperte fino a fine luglio, ma puntualmente le scuole vengono chiuse prima, con delle motivazioni più disparate. “La notizia che saranno aperti solo tre Asili nido su tutto il territorio (leggi qui) non ci rassicura per niente, anzi… – spiega Giorgia, una mamma di Focene a ilfaroonline.it -. Apprezziamo che cominci ad arrivare qualche risposta, ma non era questa la soluzione che ci aspettavamo. Come spiegato anche da alcuni consiglieri comunali (leggi qui), tre ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 20 giugno 2022)– “E noi i nostri figli dove li mandiamo?” Questo l’appello disperato deidel Comune diche si ritrovano a fare i conti con il caos che sta investendo l’apertura degliin estate: ogni anno le famiglie che iscrivono i propri figli ai nidi sanno che le strutture restano aperte fino a fine luglio, ma puntualmente le scuole vengono chiuse prima, con delle motivazioni più disparate. “La notizia che saranno aperti solo tresu tutto il territorio (leggi qui) non ci rassicura per niente, anzi… – spiega Giorgia, una mamma di Focene a ilfaroonline.it -. Apprezziamo che cominci ad arrivare qualche risposta, ma non era questa la soluzione che ci aspettavamo. Come spiegato anche da alcuni consiglieri comunali (leggi qui), tre ...

