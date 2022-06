Pubblicità

ilpost : La nuotatrice italiana Benedetta Pilato ha vinto l’oro nei 100 metri rana ai Mondiali - martonska : Ma si può interrompere di botto un secondo dopo che una nuotatrice italiana ha vinto una medaglia d'oro per dare la… -

E' stata Simona Quadarella la primaa scendere in vasca, per la finalissima dei 1500 metri femminili. Una gara difficile per laromana, che non è riuscita a lottare con le ...... infatti laaustraliana Annette Kellerman fece scalpore, quando a una gara si presentò ... La stilista, infatti, creò il primo costume con la schiena scoperta che permetteva così a ...Ai mondiali di Budapest l'azzurro batte Murphy e Armstrong. La felicità del 21enne vicentino: "Oggi non ce n'era per nessuno" ...Adesso per la società legnanese è il momento delle gare in acque libere, con il prossimo impegno di squadra fissato per domenica 26giugno a Omegna, per partecipare alla 4° edizione della traversata L’ ...