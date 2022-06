La nemesi dei Verdi: la Germania rilancia il carbone (Di lunedì 20 giugno 2022) I Verdi tedeschi si sono abituati in pochi mesi al difficile equilibrio tra coerenza programmatica, ragion di Stato e esigenze pragmatiche che l’ingresso al governo di una formazione politica impone. Ma sull’energia l’equilibrio ha raggiunto un punto di contingenza realista che ha sconfessato buona parte del loro ideologismo green, spesso per opera dei loro esponenti nella “coalizione InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 20 giugno 2022) Itedeschi si sono abituati in pochi mesi al difficile equilibrio tra coerenza programmatica, ragion di Stato e esigenze pragmatiche che l’ingresso al governo di una formazione politica impone. Ma sull’energia l’equilibrio ha raggiunto un punto di contingenza realista che ha sconfessato buona parte del loro ideologismo green, spesso per opera dei loro esponenti nella “coalizione InsideOver.

