La mise en place della Laurea: la tavola della festa (Di lunedì 20 giugno 2022) Life&People.it Tra gli eventi più significativi delle nostre vite potrà sicuramente capitare la festa di Laurea e nulla di più bello che allestire la sala, addobbare la tavola ed assaporare quella sensazione di libertà che ti pervade da capo a piedi dopo aver raggiunto l'agognato traguardo. Dopo aver trascorso anni saltando tra le pagine del best seller del tuo professore ed il libro di un autore sconosciuto, trovato nei meandri più oscuri della biblioteca di ateneo, finalmente puoi respirare. Niente più sessioni estive. Niente più studio matto e disperato di dispense infinite che, alla fine, all'esame neanche ti chiedono. Anche l'ultima pagina della tesi è conclusa, revisionata, stampata e rilegata. Manca poco alla discussione ed il tuo stato d'animo è ...

