La malattia di Monica Vitti: cos'è e come si manifesta la demenza. Ecco i primi sintomi (Di lunedì 20 giugno 2022) Solo di recente è stato svelato quale era la malattia di cui ha sofferto per circa vent'anni Monica Vitti. L'attrice è scomparsa lo scorso 2 febbraio a Roma. Per anni, però, le sue condizioni di salute sono rimaste ignote. La sua famiglia, e lei in primis, hanno deciso di mantenere il riserbo sulla sua malattia. Adesso, però, siamo in grado di spiegarvi di cosa soffriva l'attrice. (Continua dopo la foto…) Chi è Monica Vitti Maria Luisa Ceciarelli, in arte Monica Vitti, è stata una famosissima attrice molto amata dal pubblico italiano. Aveva una voce roca e un'innata verve. La sua carriera cinematografica è stata lunga circa quarant'anni. Grazie alle interpretazioni drammatiche nella "tetralogia dell'incomunicabilità" di Michelangelo ...

