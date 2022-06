La Lituania blocca i flussi commerciali tra Mosca e l’exclave di Kaliningrad | “Applichiamo le sanzioni” La Russia minaccia | “Reagiremo”

Pubblicità

HuffPostItalia : La Lituania blocca Kaliningrad. Ed è un'altra scintilla pericolosa tra Russia e Nato - MEcosocialista : RT @delbuonosilvio: Attenzione. Se è vero che la #lituania blocca il transito verso #Kaliningrad siamo di fronte a chi gioca sull'orlo dell… - angelo_menel : RT @taninoferri: La Lituania blocca il trasferimento via ferro di beni sanzionati. Da venerdì le autorità di Vilnius vietano import-export… - ClaudioMori7 : RT @LaStampa: La Lituania blocca le merci dirette all'enclave russa di Kaliningrad. Ira di Mosca - Diggioacca : La Russia: 'Le #sanzioni occidentali non ci fanno nulla!' Sempre la Russia quando la #Lituania blocca il traffico… -

Lo dice il ministro degli Esteri dellaGabrielius Landsbergis, a margine del Consiglio a Lussemburgo. "È una misura - sottolinea Landsbergis - presa in consultazione con la Commissione ...La regione - sede della flotta russa del Baltico e luogo di dispiegamento dei missili Iskander a capacità nucleare - si trova sulla costa del Baltico tra lae la Polonia, entrambi membri ..."La Russia si riserva il diritto di agire in difesa dei propri interessi, nel caso in cui la Lituania non revocherà il blocco al transito delle merci tra Kaliningrad ed il resto della Federazione", si ...Roma, 20 giugno 2022 - Ultimatum della Russia alla Lituania, dopo il blocco dei trasporti di Kaliningrad: Mosca si riserva il diritto di "azioni volte alla difesa dei propri interessi". (QUOTIDIANO ...