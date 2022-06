La Lazio abbraccia Marcos Antonio, nuovo centrale della mediana di Sarri (Di lunedì 20 giugno 2022) Il primo colpo della Lazio. I biancocelesti accolgono Marcos Antonio, centrocampista brasiliano di 22 anni che arriva dallo Shakthar Donetsk. Pagato 8 milioni, guadagnerà circa 1,3 milioni all'anno, ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 20 giugno 2022) Il primo colpo. I biancocelesti accolgono, centrocampista brasiliano di 22 anni che arriva dallo Shakthar Donetsk. Pagato 8 milioni, guadagnerà circa 1,3 milioni all'anno, ...

