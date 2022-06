La lamentazione ideologica della sovranista Meloni

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 20 giugno 2022) Non è colpa di nessuno se nell’avvicendamento in campo destro si è passati dai comizi Rosario&Mojito di Capitan Ruspa a quellipatriota-madre-bianca-cristiana in versione neo-querelante perché l’Italia delle famiglie innaturali e immigrazioniste, pervertita dai disegni delle multinazzionali con due zeta, è rimasta un po’ così, in choc da decibel castigliano, nel sentirla snocciolare le purezze dell’alternativa de destra, i punti capitali del conservatorismo inclusivo che oppone alla nefandezza progressista il corteo delle prefiche di Giorgio Almirante, i liberali in diaspora dalle cene eleganti e la meglio gioventù di Casa Pound. Non è colpa dell’informazione nemica, che anzi da un annetto in qua si affanna a morne la sagoma presentabile, se la leader di Fratelli d’Italia sceglie con giudizio inossidabile e con perizia indiscutibile di ...