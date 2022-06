La Gran Bretagna resta a piedi. Nuovi tagli ai voli, da domani maxi sciopero nelle ferrovie (Di lunedì 20 giugno 2022) Settimane molto, molto, difficili per chi deve viaggiare in Gran Bretagna. Le cancellazioni di voli si susseguono e gli scioperi nelle ferrovie proseguono. I colloqui tra sindacati e ferrovie britanniche non hanno portato l’accorso auspicato e quindi le mobilitazioni di quello che è la più Grande mobilitazione degli ultimi 30 anni andranno avanti per tutta la settimana. In particolare non è stato raggiunta un’intesa sugli aumenti salariali, in una fase in cui l’inflazione ha raggiunto il 9% erodendo rapidamente il potere di acquisto delle famiglie inglesi. domani 40mila addetti si asterranno dal lavoro e altri stop sono fissati per giovedì e venerdì. Dovrebbe risentirne anche la metropolitana di Londra. Nel frattempo le autorità aeroportuali hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Settimane molto, molto, difficili per chi deve viaggiare in. Le cancellazioni disi susseguono e gli scioperiproseguono. I colloqui tra sindacati ebritanniche non hanno portato l’accorso auspicato e quindi le mobilitazioni di quello che è la piùde mobilitazione degli ultimi 30 anni andranno avanti per tutta la settimana. In particolare non è stato raggiunta un’intesa sugli aumenti salariali, in una fase in cui l’inflazione ha raggiunto il 9% erodendo rapidamente il potere di acquisto delle famiglie inglesi.40mila addetti si asterranno dal lavoro e altri stop sono fissati per giovedì e venerdì. Dovrebbe risentirne anche la metropolitana di Londra. Nel frattempo le autorità aeroportuali hanno ...

