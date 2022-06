La Germania riaprirà vecchie centrali a carbone per ridurre la dipendenza dal gas russo (Di lunedì 20 giugno 2022) Domenica il governo della Germania, uno dei paesi europei più dipendenti dal gas naturale russo, ha annunciato di voler approvare alcune leggi d’emergenza per riaprire alcune centrali elettriche a carbone che aveva dismesso: verranno usate per sopperire agli eventuali altri Leggi su ilpost (Di lunedì 20 giugno 2022) Domenica il governo della, uno dei paesi europei più dipendenti dal gas naturale, ha annunciato di voler approvare alcune leggi d’emergenza per riaprire alcuneelettriche ache aveva dismesso: verranno usate per sopperire agli eventuali altri

