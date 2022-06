La follia del bonus costato 53 milioni di euro (e che per fortuna sta scadendo) (Di lunedì 20 giugno 2022) L'idromassaggio, le cure con i fanghi termali, gli ingressi in piscina, i trattamenti per i disturbi respiratori e tanto altro, comprese le "prestazioni per wellness e beauty". Venghino signori, venghino. Paga lo Stato. O meglio... Leggi su europa.today (Di lunedì 20 giugno 2022) L'idromassaggio, le cure con i fanghi termali, gli ingressi in piscina, i trattamenti per i disturbi respiratori e tanto altro, comprese le "prestazioni per wellness e beauty". Venghino signori, venghino. Paga lo Stato. O meglio...

Pubblicità

FBiasin : #Dzeko (13 gol in campionato, 1 in CI, 3 in Champions, 49 presenze, costo del cartellino quasi nullo) per molti oss… - FBiasin : Molti tifosi dell’#Inter scrivono “non avrei mai pensato di poter perdonare #Lukaku, ma se è vero quello che sta ti… - NicolaPorro : ????? La follia del politicamente corretto non conosce limiti. La sparata della star di #Hollywood #TomHanks - LuBlue94 : @tantapazienza_ Ci deve essere sempre un migliore, ma attraverso parametri e gusti personali... Perché elogiare qua… - 12__Justin : RT @FBiasin: #Dzeko (13 gol in campionato, 1 in CI, 3 in Champions, 49 presenze, costo del cartellino quasi nullo) per molti osservatori, n… -