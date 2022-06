La Fina dice No! Per le nuotatrici transgender sarà impossibile gareggiare nelle gare d’élite femminili (Di lunedì 20 giugno 2022) Durante il congresso generale straordinario svoltosi ai Mondiali di nuoto, in corso a Budapest, è stata presa una decisione che cambierà gli scenari per le nuotatrici transgender. La Federazione Internazionale di nuoto (Fina) ha votato contro la possibilità alle atlete transgender di gareggiare nelle competizioni d’élite femminili. Secondo le nuove direttive, per accedervi devono avere completato la transizione di genere entro i 12 anni, eventualità molto remota dati i tempi tecnici e psicologici che necessita un percorso di questo tipo. La nuova politica, approvata con il 71% dei voti da 152 membri della Fina, è stata descritta come “solo un primo passo verso la piena inclusione” per le atlete ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 20 giugno 2022) Durante il congresso generale straordinario svoltosi ai Mondiali di nuoto, in corso a Budapest, è stata presa una decisione che cambierà gli scenari per le. La Federazione Internazionale di nuoto () ha votato contro la possibilità alle atletedicompetizioni. Secondo le nuove direttive, per accedervi devono avere completato la transizione di genere entro i 12 anni, eventualità molto remota dati i tempi tecnici e psicologici che necessita un percorso di questo tipo. La nuova politica, approvata con il 71% dei voti da 152 membri della, è stata descritta come “solo un primo passo verso la piena inclusione” per le atlete ...

