La favoletta di Mengoni che riempie San Siro | la fantasia al potere

(Di lunedì 20 giugno 2022) Dopo due anni e passa trascorsi in stato di semicattività, senza troppe speranze verso il futuro, in quasi totale assenza di possibilità di dar vita a dei progetti, credo che avere buone notizie sia qualcosa di fondamentale, forse anche vitale. Non dico giocarci su tutto, come a suo tempo ha fatto David Byrne, ma quantomeno lasciare che a volte il negativo dal quale siamo costantemente avvolti e avvinti lasci spazio a una buona quantità di positività, letta alla vecchia maniera, quando essere positivi era qualcosa di buono, non certo di essere stati contagiati, infilare le famose lenti rosa e con quelle guardare al mondo, suvvia, la vita è bella. Ecco, la vita è bella, in fondo è un film sull’Olocausto, una delle più grandi tragedie dell’umanità, dove la morte è tenuta a distanza dall’amore di un padre, ma pur sempre morte rimane, ma non stiamo qui a sottilizzare troppo. Le buone ...