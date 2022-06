La Farnesina dice basta al M5s, la nota durissima del ministero diventa un caso (Di lunedì 20 giugno 2022) La Farnesina dice basta al M5S. Il portavoce del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha diffuso una nota durissima: “Stupiti e stanchi per gli attacchi che diversi esponenti del Movimento 5 Stelle, titolari anche di importanti cariche istituzionali oggi hanno rivolto al ministro Di Maio impegnato a rappresentare l'Italia all'importante tavolo europeo del consiglio Affari esteri del Lussemburgo dove si discute della guerra in Ucraina. Il ministro Di Maio non replicherà agli attacchi che sta ricevendo in queste ore, ma ciò nonostante c'è un limite a tutto: non si può indebolire il governo italiano davanti la mondo che ci osserva”. Il riferimento è indirizzato al presidente della Camera, Roberto Fico, che ha alimentato il caos all'interno del Movimento fondato da Grillo e Casaleggio tuonando contro ... Leggi su iltempo (Di lunedì 20 giugno 2022) Laal M5S. Il portavoce del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha diffuso una: “Stupiti e stanchi per gli attacchi che diversi esponenti del Movimento 5 Stelle, titolari anche di importanti cariche istituzionali oggi hanno rivolto al ministro Di Maio impegnato a rappresentare l'Italia all'importante tavolo europeo del consiglio Affari esteri del Lussemburgo dove si discute della guerra in Ucraina. Il ministro Di Maio non replicherà agli attacchi che sta ricevendo in queste ore, ma ciò nonostante c'è un limite a tutto: non si può indebolire il governo italiano davanti la mondo che ci osserva”. Il riferimento è indirizzato al presidente della Camera, Roberto Fico, che ha alimentato il caos all'interno del Movimento fondato da Grillo e Casaleggio tuonando contro ...

giadinagrisu : RT @tempoweb: Processo a #DiMaio La Farnesina dice basta al #M5S La nota durissima del ministero diventa un caso #20giugno @giadinagrisu h… - tempoweb : Processo a #DiMaio La Farnesina dice basta al #M5S La nota durissima del ministero diventa un caso #20giugno… - ultimora_pol : discutere dell'accaduto, si dice molto rammaricato dalle parole usate dal titolare della Farnesina sulla sua stessa… - DavideLiverino : @ItalyinLDN è da maggio che da iscritto all'AIRE cerco di prendere appuntamento per il rinnovo della carta d'identi… - sergioalesi : RT @EnricoP1998: @sergioalesi @AndreaMarcucci Come dice Renzi: Gigino ha usato la Farnesina come fosse il Cepu. Sintesi perfetta -