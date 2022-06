La crisi del M5S, anche Fico ‘scarica’ Di Maio: “Arrabbiati e delusi per attacchi” (Di lunedì 20 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Siamo Arrabbiati e delusi. Non riesco a comprendere che il ministro degli esteri Di Maio attacchi su delle posizioni rispetto alla Nato e all’Europa che nel Movimento non ci sono e non se ne dibatteva prima“. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico, commentando a Napoli le frizioni all’Interno del M5S L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Siamo. Non riesco a comprendere che il ministro degli esteri Disu delle posizioni rispetto alla Nato e all’Europa che nel Movimento non ci sono e non se ne dibatteva prima“. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto, commentando a Napoli le frizioni all’Interno del M5S L'articolo proviene da Anteprima24.it.

