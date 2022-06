La compagnia giapponese Zipair toglie la «Z» dai suoi aerei | «Simbolo che poteva essere confuso con un appoggio a Mosca»

(Di lunedì 20 giugno 2022) Il logo è stato creato nel 2018, ma dall'inizio della guerra in Ucraina lasi è preoccupata per l'associazione chefatta con la propaganda bellica

Per dimostrare che gli effetti della guerra non vengono subiti solo dai Paesi europei, laZipair ha deciso di eliminare l'imponente "Z" stampata sul timone (la parte della coda ...