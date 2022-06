La Cina può usare TikTok per spiare milioni di americani? Una nuova inchiesta (Di lunedì 20 giugno 2022) Su TikTok, forse, aveva ragione Donald Trump. Da un’inchiesta firmata Buzz, si riaccendono la diatriba e i dubbi su come il social network cinese potrebbe davvero spiare gli americani attraverso i loro dati. Sono state ascoltate 80 registrazioni di riunioni che hanno avuto luogo, da settembre 2021 a gennaio scorso, nella sede cinese di ByteDance proprio per discutere dei temi inerenti alla privacy e alla sicurezza: ebbene, in 14 occasioni si è fatto un esplicito riferimento all’intromissione nei dati degli utenti statunitensi. Da quanto è trapelato, non ci sarebbe alcun ostacolo per la piattaforma cinese nell’ingerenza, come ha affermato un membro del dipartimento Trust and Safety della società. In molte occasioni, infatti, il personale statunitense di TikTok non sarebbe in grado di accedere ... Leggi su formiche (Di lunedì 20 giugno 2022) Su, forse, aveva ragione Donald Trump. Da un’firmata Buzz, si riaccendono la diatriba e i dubbi su come il social network cinese potrebbe davverogliattraverso i loro dati. Sono state ascoltate 80 registrazioni di riunioni che hanno avuto luogo, da settembre 2021 a gennaio scorso, nella sede cinese di ByteDance proprio per discutere dei temi inerenti alla privacy e alla sicurezza: ebbene, in 14 occasioni si è fatto un esplicito riferimento all’intromissione nei dati degli utenti statunitensi. Da quanto è trapelato, non ci sarebbe alcun ostacolo per la piattaforma cinese nell’ingerenza, come ha affermato un membro del dipartimento Trust and Safety della società. In molte occasioni, infatti, il personale statunitense dinon sarebbe in grado di accedere ...

