La batosta elettorale inguaia Macron: senza maggioranza, in balia dei veti di Melenchon e Le Pen (Di lunedì 20 giugno 2022) - Sarà davvero difficile governare per il presidente, schiacciato tra due estremi: la sinistra che però non ha sfondato, e la destra col risultato storico di 89 seggi, primo gruppo di opposizione Leggi su tg.la7 (Di lunedì 20 giugno 2022) - Sarà davvero difficile governare per il presidente, schiacciato tra due estremi: la sinistra che però non ha sfondato, e la destra col risultato storico di 89 seggi, primo gruppo di opposizione

Pubblicità

CCiavaroli : @florastr Sono concentrati su come rimanere in piedi fino alla batosta elettorale imminente - virgiliopaolo : RT @enricocolosimo: Da leader ha preso una batosta leggendaria precipitando al 2% elettorale.Un altro un minuto dopo si sarebbe dimesso. I… - enricocolosimo : Da leader ha preso una batosta leggendaria precipitando al 2% elettorale.Un altro un minuto dopo si sarebbe dimess… - bladistic : La batosta elettorale di #Macron e il boom di #LePen è solo un antipasto di cosa succederà in Italia nel 2013 con l… - 9Roby11 : RT @NatMarmo: @AndreaOrlandosp La SX crede di risolvere tutto con le tasse e il Reddito di Cittadinanza. Il 2023 è alle porte, la batosta e… -