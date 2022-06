La batosta elettorale inguaia Macron | senza maggioranza | in balia dei veti di Melenchon e Le Pen

(Di lunedì 20 giugno 2022) - Sarà davvero difficile governare per il presidente, schiacciato tra due estremi: la sinistra che però non ha sfondato, e la destra col risultato storico di 89 seggi, primo gruppo di opposizione

Macron, «umiliato», non conquista la maggioranza assoluta all'Assemblea nazionale e ora la Francia appare ingovernabile ...Sarà davvero difficile governare per il presidente, schiacciato tra due estremi: la sinistra che però non ha sfondato, e la destra col risultato storico di 89 seggi, primo gruppo di opposizione ...