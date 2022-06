Koulibaly alla Juventus? Sabatini si sbilancia: cosa succederà con il Napoli (Di lunedì 20 giugno 2022) L’ex direttore sportivo della Salernitana, Walter Sabatini, si concede ad una lunga intervista per il quotidiano Tuttosport, commentando a tutto tondo la Serie A e le principali notizie di calciomercato. Il dirigente commenta così le voci di mercato che porterebbero Kalidou Koulibaly in bianconero: “Come lo vedrei alla Juventus? De Ligt ha compiuto passi da gigante rispetto alla stagione di esordio, ormai ha raggiunto un livello top. Con lui e Koulibaly sarebbe arduo attaccare la difesa juventina, sarebbe un muro invalicabile. Ma credo sia un’operazione difficile. Perché conoscendo Spalletti farà una resistenza ardua immagino: perderlo sarebbe un colpo troppo pesante per il Napoli. Koulibaly non è solo il leader carismatico della difesa, è un capo ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 20 giugno 2022) L’ex direttore sportivo della Salernitana, Walter, si concede ad una lunga intervista per il quotidiano Tuttosport, commentando a tutto tondo la Serie A e le principali notizie di calciomercato. Il dirigente commenta così le voci di mercato che porterebbero Kalidouin bianconero: “Come lo vedrei? De Ligt ha compiuto passi da gigante rispettostagione di esordio, ormai ha raggiunto un livello top. Con lui esarebbe arduo attaccare la difesa juventina, sarebbe un muro invalicabile. Ma credo sia un’operazione difficile. Perché conoscendo Spalletti farà una resistenza ardua immagino: perderlo sarebbe un colpo troppo pesante per ilnon è solo il leader carismatico della difesa, è un capo ...

