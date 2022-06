Pubblicità

Guerra in Ucraina, ogni giorno emergono nuovi crimini di guerra. Vladimir Putin ha dato personalmente il permesso alle sue forze di invasione di compiere saccheggi in Ucraina . Lo affermano i servizi ...Leggi Anche 'No all'invio di armi a', scontro aperto nel M5s sulla bozza di risoluzione. Di Maio si dissocia: 'Ci allontana dalla Nato'. Il vice di Conte: 'Da lui fango inaccettabile' Kiev accusa: Putin ha dato il permesso alle truppe di invasione di compiere saccheggi in Ucraina Lo affermano i servizi di sicurezza ucraini (Sbu) che hanno reso pubblica un'intercettazione telefonica di un soldato russo che racconta proprio questo ...Luigi Di Maio finisce nel mirino del consiglio nazionale del Movimento per aver criticato con forza il no a nuove armi all’Ucraina. Ma, per ora, non si parla di una sua espulsione. Il leader, Giuseppe ...