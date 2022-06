Kasia Smutniak spara a zero su Giorgia Meloni | volano gli insulti

(Di lunedì 20 giugno 2022) Pioggia diper. Chi più ne ha più ne metta. Si è scatenato il web contro la leader di Fratelli d’Italia. Negli ultimi giorni, laè messa sotto torchio a seguito del discorso fatto a Marbella, in Spagna, dal palco di Vox, in cui ha sostenuto la candidatura di Macarena Olona alla presidenza dell’Andalusia. Come riporta Dagospia, a inveire contro, ora, è l’attrice, che si unisce al coro d’odio contro la. «Più i pensieri sono bassi, volgari, inadeguati, non all’altezza, tristi, morbosi, infelici, privi di eleganza, di amore, di buon senso, indegni, ingiusti, aspri, acidi, vomitevoli, piccoli, inutili, stupidi, idioti, pericolosi, malformati, kitch, sbiaditi, inesatti, errati, carichi di odio, ...

Pubblicità

BrandauerLudwig : SE CONTINUA QUESTO TIPO DI DEMONIZZAZIONE, LA MELONI ARRIVA AL 40%! VAFFANCULO A QUESTA MERDA;, KASIA SMUTNIAK SU I… - Simo07827689 : RT @GarauSilvana: Dopo Kasia Smutniak, ieri sera è arrivata un’altra asfaltata per Giorgia #Meloni, quella di Elly Schlein. - gioacchinobpb12 : - vogue_italia : Kasia Smitniak svela il contenuto della sua borsa a Vogue - Marotta14Mauro : RT @GarauSilvana: Dopo Kasia Smutniak, ieri sera è arrivata un’altra asfaltata per Giorgia #Meloni, quella di Elly Schlein. -

Come riporta Dagospia, a inveire contro Meloni, ora, è l'attrice, che si unisce al coro d'odio contro la Meloni. 'Più i pensieri sono bassi , volgari, inadeguati, non all'altezza, ...si scaglia senza mezzi termini contro Giorgia Meloni : ' Disumana, pericolosa, carica d'odio '. L'attrice non le manda a dire. Un'altra personalità dello star system che non si ...Kasia Smutniak, svuotando la sua borsa piena di oggetti, si racconta a Vogue Italia: dalle creme solari per la vitiligine al braccialetto dell'associazione fondata in memoria di Pietro Taricone ...Pioggia di insulti per Giorgia Meloni. Chi più ne ha più ne metta. Si è scatenato il web contro la leader di Fratelli d'Italia. Negli ultimi giorni, la ...