Karina Cascella | un sogno in costume | bellezza rara

Leggi su leggilo

(Di lunedì 20 giugno 2022), uninper l’opinionista e influencer, che si candida come protagonista di questa estate. Diventata un volto noto in tv grazie alle sue apparizioni in programmi come Vero Amore, Uomini e Donne e tanti altri di Barbara D’Urso,ha conquiistato il pubblico affermandosi non soltanto come opinionista, ma L'articolo proviene da Leggilo.org.