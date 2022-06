Juventus, Tuttosport: “Koulibaly e De ligt che muro” (Di lunedì 20 giugno 2022) Juventus, Tuttosport- Come si evince dal quotidiano Tuttosport ad oggi la Juventus potrebbe davvero affondare il colpo nel mercato, ne parla Sabatini. LE SUE PAROLE Nel taglio alto della prima pagina, l’edizione odierna di Tuttosport dedica spazio all’intervista rilasciata al quotidiano da Walter Sabatini. “Koulibaly-De Ligh muro da scudetto” titola il quotidiano riportando le parole dell’ex ds della Salernitana che ha parlato in modo approfondito del futuro bianconero. “Pogba è un segnale forte. Se Di Maria è quello di Italia-Argentina prenderlo subito. Arnautovic può fare coppia con Vlahovic” ha raccontato Sabatini Le parole di Sabatini, fanno davvero capire come la Juventus ad oggi si stia muovendo davvero molto bene con un mercato che può davvero ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 20 giugno 2022)- Come si evince dal quotidianoad oggi lapotrebbe davvero affondare il colpo nel mercato, ne parla Sabatini. LE SUE PAROLE Nel taglio alto della prima pagina, l’edizione odierna didedica spazio all’intervista rilasciata al quotidiano da Walter Sabatini. “-De Lighda scudetto” titola il quotidiano riportando le parole dell’ex ds della Salernitana che ha parlato in modo approfondito del futuro bianconero. “Pogba è un segnale forte. Se Di Maria è quello di Italia-Argentina prenderlo subito. Arnautovic può fare coppia con Vlahovic” ha raccontato Sabatini Le parole di Sabatini, fanno davvero capire come laad oggi si stia muovendo davvero molto bene con un mercato che può davvero ...

Pubblicità

tuttosport : #Buffon: «#Juve punita per cose fatte anche da altri» ??? - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Kostic Juve (Tuttosport), una nuova chiave per sbloccare finalmente l’affare #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #S… - gilnar76 : Kostic Juve (Tuttosport), una nuova chiave per sbloccare finalmente l’affare #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - Luxgraph : Fitzpatrick vince gli Us Open. Buona la prova di Migliozzi - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Koulibaly Juve (Tuttosport), si insiste: le parole del difensore non fanno paura #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhea… -