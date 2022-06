Juventus, Szczesny: “Ronaldo? Un calciatore brillante. Non giocherò quanto Buffon…” (Di lunedì 20 giugno 2022) Le dichiarazioni dell'estremo difensore della Juventus, Wojciech Szcz?sny, sulla propria avventura in bianconero e con uno sguardo al futuro Leggi su mediagol (Di lunedì 20 giugno 2022) Le dichiarazioni dell'estremo difensore della, Wojciech Szcz?sny, sulla propria avventura in bianconero e con uno sguardo al futuro

Pubblicità

DiMarzio : #SerieA, @juventusfc | Le parole di #Szczesny tra passato, presente e gli ultimi desideri da esaudire per il finale… - StefaniaStefyss : RT @DiMarzio: #SerieA, @juventusfc | Le parole di #Szczesny tra passato, presente e gli ultimi desideri da esaudire per il finale della sua… - ZonaBianconeri : RT @AJGNewsOfficial: ??? #Szczesny a @przeglad: 'Io come #Buffon? Non giocherò tanto quanto lui. Il mio piano per oggi è concludere il mio c… - CalcioPillole : Wojciech #Szczesny ha fatto il punto sul proprio futuro alla #Juventus: di seguito le sue parole. - AJGNewsOfficial : ??? #Szczesny a @przeglad: 'Io come #Buffon? Non giocherò tanto quanto lui. Il mio piano per oggi è concludere il mi… -