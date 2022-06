Juventus, Szczesny: «Pirlo e Allegri hanno fatto bene. Il mio futuro…» (Di lunedì 20 giugno 2022) Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha rilasciato un’intervista in cui ha affrontato vari temi di attualità Intervistato dai microfoni di Przegld Sportowy, Wojciech Szczesny ha parlato così del momento Juve e del suo futuro. DUE ANNI SENZA SCUDETTO – «Prima o poi doveva finire… dopo 9 anni di vittorie c’è stato un ricambio generazionale dei giocatori. Cambiare costa sempre qualcosa. Credo comunque che Pirlo e Allegri abbiano fatto un ottimo lavoro arrivando alla qualificazione in Champions». JUVE ULTIMO CLUB – «Ho ancora 3 anni di contratto e se mi vorranno tenere vorrei portarlo a termine. Ogni anno ci sono rumors di mercato, ora mi preoccupo quando non escono nomi nuovi per la porta della Juventus». CONTINUA SU JUVENUTSNEWS24 L'articolo proviene ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 giugno 2022) Wojciech, portiere della, ha rilasciato un’intervista in cui ha affrontato vari temi di attualità Intervistato dai microfoni di Przegld Sportowy, Wojciechha parlato così del momento Juve e del suo futuro. DUE ANNI SENZA SCUDETTO – «Prima o poi doveva finire… dopo 9 anni di vittorie c’è stato un ricambio generazionale dei giocatori. Cambiare costa sempre qualcosa. Credo comunque cheabbianoun ottimo lavoro arrivando alla qualificazione in Champions». JUVE ULTIMO CLUB – «Ho ancora 3 anni di contratto e se mi vorranno tenere vorrei portarlo a termine. Ogni anno ci sono rumors di mercato, ora mi preoccupo quando non escono nomi nuovi per la porta della». CONTINUA SU JUVENUTSNEWS24 L'articolo proviene ...

