Juventus, si insiste per Koulibaly: si spera in un Higuain e Sarri bis (Di lunedì 20 giugno 2022) Calciomercato Juventus: i bianconeri insistono per Koulibaly e non temono le parole del difensore che avrebbe giurato di non trasferirsi mai a Torino La Juventus non teme legame che Kalidou Koulibaly ha con il Napoli e la città campana. A riportarlo è Tuttosport, che indica il senegalese come primo obiettivo bianconero per rinforzare una difesa che andrà in qualche modo ritoccata nelle prossime settimane. La Juve sa che il rapporto tra il giocatore e i partenopei è molto forte, ma così era anche quello con Higuain e Sarri, che poi hanno accettato di trasferirsi all’ombra della Mole. Ora non è detto che anche K2 faccia lo stesso, ma ciò è sinonimo di come molto spesso gli “io mai in quel club” sono frasi che lasciano il tempo che trovano. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 giugno 2022) Calciomercato: i bianconeri insistono pere non temono le parole del difensore che avrebbe giurato di non trasferirsi mai a Torino Lanon teme legame che Kalidouha con il Napoli e la città campana. A riportarlo è Tuttosport, che indica il senegalese come primo obiettivo bianconero per rinforzare una difesa che andrà in qualche modo ritoccata nelle prossime settimane. La Juve sa che il rapporto tra il giocatore e i partenopei è molto forte, ma così era anche quello con, che poi hanno accettato di trasferirsi all’ombra della Mole. Ora non è detto che anche K2 faccia lo stesso, ma ciò è sinonimo di come molto spesso gli “io mai in quel club” sono frasi che lasciano il tempo che trovano. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ...

