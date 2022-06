Juventus, senti Buffon: “In Serie A è come Maradona!” (Di lunedì 20 giugno 2022) Se la regina del mercato è l’Inter, la Juventus non sta assolutamente a guardare, anzi. Dal documentario appena uscito sulla storia calcistica e non di Paul Pogba, si intravede come il suo futuro sarà sicuramente bianconero. Potrebbe essere la stessa sorte di un altro grandissimo calciatore che ha giocato nel Manchester United, dove però non ha fatto molto bene, e stiamo parlando di Angel Di Maria. Il giocatore argentino, infatti ha terminato il proprio contratto con il Psg ed è a caccia di un ultimo ricco ingaggio che possa permettergli soprattutto di arrivare allenato in vista del Mondiale in Qatar. La dirigenza bianconera è da settimane sul giocatore e molti parlano di un affare in chiusura, con la risposta dell’argentino che arriverà tra qualche giorno e quasi sicuramente sarà positiva. Paris Saint-Germain Angel Di Maria PsgIntanto del ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 20 giugno 2022) Se la regina del mercato è l’Inter, lanon sta assolutamente a guardare, anzi. Dal documentario appena uscito sulla storia calcistica e non di Paul Pogba, si intravedeil suo futuro sarà sicuramente bianconero. Potrebbe essere la stessa sorte di un altro grandissimo calciatore che ha giocato nel Manchester United, dove però non ha fatto molto bene, e stiamo parlando di Angel Di Maria. Il giocatore argentino, infatti ha terminato il proprio contratto con il Psg ed è a caccia di un ultimo ricco ingaggio che possa permettergli soprattutto di arrivare allenato in vista del Mondiale in Qatar. La dirigenza bianconera è da settimane sul giocatore e molti parlano di un affare in chiusura, con la risposta dell’argentino che arriverà tra qualche giorno e quasi sicuramente sarà positiva. Paris Saint-Germain Angel Di Maria PsgIntanto del ...

Pubblicità

CalcioPillole : #Juventus, senti #Buffon: '#DiMaria in #SerieA è come Maradona' - Spicchidiniente : Abbiamo fatto un casino per Guarin alla Juventus sotto la sede e ve devo sentì dì “mi dispiace ma alla fine capisco… - Roberta_Siro : RT @SCUtweet: #Raiola da #Pogmentary (Luglio '21) ?? Dobbiamo farti sentire bene come ti senti con la Francia. Con loro (ManU) sei diverso,… - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Juventus, senti Brunori: “Mi piacerebbe fare il vice Vlahovic” #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA - TuttoJuve24 : Juventus, senti Brunori: “Mi piacerebbe fare il vice Vlahovic” #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA -