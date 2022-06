Juventus, Buffon esalta Di Maria: “in questo campionato sarebbe come Maradona” (Di lunedì 20 giugno 2022) Angel Di Maria è l’obiettivo numero uno dell’attacco della Juventus. Il club bianconero è attivissimo per costruire una squadra molto competitiva per la prossima stagione con l’intenzione di riscattare l’ultimo deludente campionato e migliorare anche il rendimento in Champions League. Il tecnico Allegri ha chiesto l’arrivo di calciatori di esperienza in grado di fare la differenza e il nome dell’argentino rappresenta l’identikit perfetto. La Juventus ha messo un piatto il contratto di un anno da 7 milioni di euro, la risposta del calciatore arriverà entro la settimana che è appena iniziata. Gigi Buffon, portiere del Parma ed ex Juventus, sponsorizza l’arrivo di Di Maria in Italia. “Di Maria, in questo momento, nel ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 20 giugno 2022) Angel Diè l’obiettivo numero uno dell’attacco della. Il club bianconero è attivissimo per costruire una squadra molto competitiva per la prossima stagione con l’intenzione di riscattare l’ultimo deludentee migliorare anche il rendimento in Champions League. Il tecnico Allegri ha chiesto l’arrivo di calciatori di esperienza in grado di fare la differenza e il nome dell’argentino rappresenta l’identikit perfetto. Laha messo un piatto il contratto di un anno da 7 milioni di euro, la risposta del calciatore arriverà entro la settimana che è appena iniziata. Gigi, portiere del Parma ed ex, sponsorizza l’arrivo di Diin Italia. “Di, inmomento, nel ...

