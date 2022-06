Juventus, Buffon: “Di Maria in questa Serie A come Maradona” (Di lunedì 20 giugno 2022) “Di Maria, in questo momento, nel campionato italiano è come Maradona“. Ne è sicuro Gianluigi Buffon, ex portiere e capitano della Juventus, oltre che ex compagno di squadra dell’argentino nel Psg. “I giocatori vanno valutati pensando al contesto in cui devono agire – spiega il numero uno del Parma a ‘La Gazzetta dello Sport’ – Oggi la Serie A si è impoverita a livello tecnico, questo è fuori di dubbio. E Angel, di tecnica, ne ha da vendere. Salta l’avversario con una facilità impressionante, è decisivo sotto porta, è bravo negli assist, corre per tutto il campo e può ricoprire più ruoli. In poche parole: è un giocatore di calcio. Ha già 34 anni? Se è per questo io ne ho 44 e gioco ancora. L’età non conta, hanno molta più importanza le motivazioni, la passione che si mette nel ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 giugno 2022) “Di, in questo momento, nel campionato italiano è“. Ne è sicuro Gianluigi, ex portiere e capitano della, oltre che ex compagno di squadra dell’argentino nel Psg. “I giocatori vanno valutati pensando al contesto in cui devono agire – spiega il numero uno del Parma a ‘La Gazzetta dello Sport’ – Oggi laA si è impoverita a livello tecnico, questo è fuori di dubbio. E Angel, di tecnica, ne ha da vendere. Salta l’avversario con una facilità impressionante, è decisivo sotto porta, è bravo negli assist, corre per tutto il campo e può ricoprire più ruoli. In poche parole: è un giocatore di calcio. Ha già 34 anni? Se è per questo io ne ho 44 e gioco ancora. L’età non conta, hanno molta più importanza le motivazioni, la passione che si mette nel ...

