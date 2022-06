Juve, oggi decide Di Maria: la scelta da Ibiza (Di lunedì 20 giugno 2022) È oggi il Di Maria Day. L'esterno argentino si sta godendo le vacanze a Ibiza, ma secondo la Gazzetta dello Sport, proprio dall'isola... Leggi su calciomercato (Di lunedì 20 giugno 2022) Èil DiDay. L'esterno argentino si sta godendo le vacanze a, ma secondo la Gazzetta dello Sport, proprio dall'isola...

Pubblicità

JuventusFCYouth : ...ma le nostre #Under13 Women sono FANTASTICHE! Oggi hanno vinto la Danone Nations Cup! Questi i risultati: Juve… - romeoagresti : Non solo #Demiral, #Juve e #Atalanta oggi hanno parlato anche di Massimo #Brambilla: che è pronto a liberarsi dal c… - romeoagresti : #Juve-#Fagioli: nell’incontro di oggi i bianconeri hanno ribadito all’entourage del calciatore la volontà di voler… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @juventusfc – #DiMaria, già oggi il suo ok ai bianconeri? - #JuventusFC #Juventus #Juve #transfers https… - PianetaMilan : #Calciomercato @juventusfc – #DiMaria, già oggi il suo ok ai bianconeri? - #JuventusFC #Juventus #Juve #transfers -