(Di lunedì 20 giugno 2022) Marcelha parlato nella giornata di domenica 19 giugno. Il campione olimpico azzurro ha presenziato ad un incontro presso il Lions Club Colli Morenici di Brescia ad un incontro con lo scopo di raccogliere fondi a favore dell’evento charity denominato Run for SLA. Durante l’intervento ha spiegato anche il perchè dei suoi tre gesti rituali: “Il primo è un segno con le due mani che mima i paraocchi. Vuol dire tante cose ma soprattutto il focalizzarmi in quello che voglio. Mireso conto che daho iniziato a concentrarmi su quello cheiocominciati ad arrivare. Il secondo è il cuore”. “Ci ho messo e ci metto sempre molto cuore in tutto quello che faccio. Con quel gesto, mi stimolo ad usare ...

Pubblicità

sportface2016 : #Jacobs: 'Risultati? Ottenuti quando mi sono concentrato su ciò che volevo veramente' -

SPORTFACE.IT

...realizzati, ambisce alla Top 50 mondiale (lo scorso anno fu 65ª) e al podio italiano. C'è stata anche "la prima volta" della diretta su Rai 2 con le volate dell'oro olimpico Marcell...E per ottenere il massimo deiconta anche l'aspetto mentale, che può fare la differenza. '... Serena Williams ma anche molti sportivi italiani come Marcello Matteo Berrettini si fanno ... Jacobs: "Risultati Ottenuti quando mi sono concentrato su ciò che volevo veramente" ex campione del mondo indoor di salto triplo e attuale allenatore di Marcell Jacobs, ha parlato con 'La Stampa - Specchio' del rapporto con il campione olimpico, soffermandosi anche su quanto sia ...È a Modena in questi giorni Nicoletta Romanazzi, mental coach del campione olimpico Marcell Jacobs e di altri atleti di alto livello, tra cui i calciatori Castrovilli, Zappacosta e Perin, protagonista ...