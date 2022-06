Italiani pronto al tradimento | al mare all’estero e nelle città d’arte italiane

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 20 giugno 2022) MILANO – Dopo due anni di restrizioni determinate dal Coronavirus per gliora è boom del “turismo sessuale”. Accantonato lo stress, per 7si 10 il comune denominatore dell’estate 2022 sarà la trasgressione: è quanto emerge da una ricerca di Incontri-ExtraConiugali.com, il sito più sicuro dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato. Il— per chi è sposato o in coppia — è al primo postofantasia di “vendetta dell’estate”. E, stando ai dati raccolti da Incontri-Extraconiugali.com, se un tempo si pensava maggiormente alla scappatella sotto l’ombrellone, oggi l’ambiente ideale riilsolo per chi decide di viaggiare. Chi resterà dentro i confini nazionali, per tradire sceglierà la. ...